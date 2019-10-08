Sony объявила о выходе новой Play Station 5

Консоль следующего поколения получит название PlayStation 5, и запустим мы ее ближе к новогодним распродажам в конце 2020 года», отмечается в компании.

Разработчики пообещали, что приставка получит новый геймпад с улучшенной вибрацией. К примеру, пользователи при игре в футбол будут ощущать разницу между сухим и мокрым покрытием поля.