Sony объявила о выходе новой Play Station 5

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Сегодня компания Sony официально подтвердила существование консоли нового поколения Playstation 5. Она поступит в продажу в 2020 году.
Консоль следующего поколения получит название PlayStation 5, и запустим мы ее ближе к новогодним распродажам в конце 2020 года», отмечается в компании.
Разработчики пообещали, что приставка получит новый геймпад с улучшенной вибрацией. К примеру, пользователи при игре в футбол будут ощущать разницу между сухим и мокрым покрытием поля.
Первая приставка Playstation появилась в 1994 году, совершив революцию в мире игровых консолей.
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