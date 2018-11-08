Арт-объект «Я люблю Нижний Тагил» появился у Дворца молодежи
Сегодня, 21:16Свободное времяФото: скриншот с видеосюжета «Тагил-ТВ»
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Стелла «Я люблю Нижний Тагил» появилась у Дворца молодежи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Арт-объект подарил городу один из операторов сотовой связи. Временно он стоял на площади перед КДК «Современник». Стеллу решено было поставить у Дворца молодежи, потому что именно здесь проходят важные для города мероприятия.
Стелла весит 400 кг, на ее изготовление ушло 10 дней. Конструкция была транспортирована из Екатеринбурга.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Директор Дворца молодежи Татьяна Мокрецова рассказала, что ответственность за сохранность объекта будет нести руководство дворца, после зимы будет проведена реконструкция.
Подобные символы города есть более чем в 30 муниципалитетах России, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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