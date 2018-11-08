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Арт-объект «Я люблю Нижний Тагил» появился у Дворца молодежи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Арт-объект «Я люблю Нижний Тагил» появился у Дворца молодежи

Сегодня, 21:16Свободное времяФото: скриншот с видеосюжета «Тагил-ТВ»
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