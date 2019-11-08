Актер из Екатеринбурга Евгений Кулик снял короткометражку о продаже наркотиков
Сегодня, 09:59Свободное времяФото: Скриншот видео Евгения Кулика
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Звезда сериалов «Я худею», «Толя-робот», «Одноклассницы» актер из Екатеринбурга Евгений Кулик опубликовал на своей странице в соцсети свою первую короткометражку.
Сюжеты: Екатеринбург
Фильм называется «Сделка», его длительность почти 9 минут. В нем показана история двух друзей из провинциального города, которым в руки случайно попали наркотики. Главные герои пытаются их продать.
Видео
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Видео: Евгений Кулик
Актер сообщил, что пока не знает продолжит ли снимать короткометражные фильмы. Весте с ним в фильме снялся КВНщик Алексей Кривеня.
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