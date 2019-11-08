Поклонники фильма уральского режиссера смогут охотиться на пришельцев в Екатеринбурге
Сегодня, 09:21Свободное времяФото: Сайт Аванпоста
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У фильма «Аванпост» екатеринбургского режиссера Егора Баранова появился сайт, на котором можно погулять по постапокалиптическим городам, в том числе и по уральской столице, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Координатор проекта Владимир Пермяков рассказал, что сайт создан ля того, чтобы погрузить пользователей в атмосферу, которая сопровождает фильм и заинтересовать зрителя.
Действие фильма «Аванпост» разворачивается в России после неизвестного апокалипсиса. Люди находятся в панике, они потеряли связь с близкими.
Все, что творится в фильме — не где-то в далеком космосе, а в нашей стране, за окнами, в соседних дворах, на соседних улицах,сообщает Пермяков.
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Побродить по мрачному Екатеринбургу и пострелять в пришельцев можно по ссылке.
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