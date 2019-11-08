Поклонники фильма уральского режиссера смогут охотиться на пришельцев в Екатеринбурге

Координатор проекта Владимир Пермяков рассказал, что сайт создан ля того, чтобы погрузить пользователей в атмосферу, которая сопровождает фильм и заинтересовать зрителя.

Действие фильма «Аванпост» разворачивается в России после неизвестного апокалипсиса. Люди находятся в панике, они потеряли связь с близкими.

Все, что творится в фильме — не где-то в далеком космосе, а в нашей стране, за окнами, в соседних дворах, на соседних улицах,сообщает Пермяков.