Тагильчане могут принять участие в конкурсе в честь Дня рождения Деда Мороза

Тагильчане могут принять участие в конкурсе в честь Дня рождения Деда Мороза
Тагильчане могут принять участие в конкурсе в честь Дня рождения Деда Мороза
Сегодня, 22:19Свободное времяФото: 1MI
Принять участие в конкурсе, приуроченном ко Дню рождения Деда Мороза, которое состоится 18 ноября, могут жители Нижнего Тагила.

Конкурс объявила администрация Дзержинского района. Участникам предлагается сделать подарок собственными руками. 24 ноября сам Дед Мороз выберет победителя, а награждение пройдет 1 декабря, сообщается в группе района города «ВКонтакте». Поучаствовать могут учащиеся любой категории, начиная от детсадовцев и заканчивая студентами колледжей.

Отмечается, что на подарке нужно указать свои контактные данные: фамилию и имя, возраст участника, класс, образовательные учреждение, номер телефона родителей, учителя или воспитателя.

Напомним, тагильская 11-классница Лилия Чорномаз одержала победу со своим проектом на XVIII Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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