В Екатеринбургском зоопарке выбирают живой символ 2016 года (ФОТО)

Новый 2016 год - это год Огненной Обезьяны. на пост Живого символа 2016 года претендуют 7 кандидатов: шимпанзе Джонни, белощекий гиббон Боня, мандрил Лин, львинохвостый макак Дил, гвереца (восточный колобус) Дигги, мартышка Бразза Евдокия, японский макак Тайсон.

Самые забавные и интересные питомцы зоопарка уже готовят свои обращения к жителям города, которые скоро появятся на сайте зоопарка пообещали в пресс-службе зоопарка.

Принять участие в голосовании могут все жители города и области, а также других регионов России. Голосование идёт в режиме онлайн на сайте Екатеринбургского зоопарка. Выборы продлятся 2 недели с 8 по 20 декабря, а 21 декабря зоопарк обнародует итоги и объявит победителя, который будет носить гордый титул Живого символа 2016 года.