В Нижнем Тагиле началось строительство ледового городка на Театральной площади (ФОТО)

Тагильчане уже заметили, что Новый год приближается. Городские витрины медленно, но верно украшаются праздничными огоньками, жители начинают строить планы на каникулы.

А Театральную площадь уже оформляют льдом. Аккуратные ледяные блоки в ряд выстроились вдоль самой площади со стороны остановки общественного транспорта, а также на парковке у библиотеки.

Также на площади, где жители Нижнего Тагила так любят отдыхать в новогодние праздники, уже появились световые фигуры, которые так красиво блестят огнями среди свежевыпавшего снега.

// <![CDATA[VK.Widgets.Poll("vk_poll", {width: 300}, "204902288_0a0e4db719ac997130");// ]]>