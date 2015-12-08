В Нижнем Тагиле началось строительство ледового городка на Театральной площади (ФОТО)
8 декабря 2015, 11:05Свободное времяАлександра Логинова
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Первый лед на Театральной площади появился еще в выходные: специалисты уже вовсю ведут добычу льда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане уже заметили, что Новый год приближается. Городские витрины медленно, но верно украшаются праздничными огоньками, жители начинают строить планы на каникулы.
А Театральную площадь уже оформляют льдом. Аккуратные ледяные блоки в ряд выстроились вдоль самой площади со стороны остановки общественного транспорта, а также на парковке у библиотеки.
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Также на площади, где жители Нижнего Тагила так любят отдыхать в новогодние праздники, уже появились световые фигуры, которые так красиво блестят огнями среди свежевыпавшего снега.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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