10 свердловчан получили ордена за героизм и милосердие

Среди получивших орден в этом году двое школьников, которые спасли из пожара пожилую супружескую пару. Олег Заболотников и Виталий Иванов вывели из квартиры пенсионеров, которые не знали, что у них горит балкон.

Награды была удостоена Ирина Сычева, которая прикована к инвалидной коляске, однако это не мешает ей с 2008 года заниматься помощью в Православной службе милосердия.

Посмертно получил орден Виктор Курочкин. Он погиб во время катастрофы, произошедшей на подлодке К-429 в 1983 году.

Стюардесса Татьяна Булаева на борту самолета приняла роды. Водитель такси Антон Савчук в свободное время безвозмездно делает ремонт пожилым людям.