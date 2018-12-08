Интернет-шоу «Одноклассников» будет показываться на федеральном телеканале

В эфире «РЕН-ТВ» шоу Галыгина появится с 10 декабря. «Анекдот Шоу» с момента появления вошло в линейку эксклюзивного видеоконтента социальной сети «Одноклассники», что позволило ему выйти на федеральный уровень. Ожидается, что звёздным гостями шоу станут Антон Комолов, Анна Хилькевич, Иосиф Пригожин, Нюша, Вахтанг.