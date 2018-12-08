Интернет-шоу «Одноклассников» будет показываться на федеральном телеканале
Сегодня, 11:00Свободное времяФото: ok.ru/anekdotshow
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Социальная сеть «Одноклассники» начинает продвижение на федеральное телевидение. «Анекдот Шоу» Вадима Галыгина будет транслироваться на телеканале «РЕН-ТВ».
В эфире «РЕН-ТВ» шоу Галыгина появится с 10 декабря. «Анекдот Шоу» с момента появления вошло в линейку эксклюзивного видеоконтента социальной сети «Одноклассники», что позволило ему выйти на федеральный уровень. Ожидается, что звёздным гостями шоу станут Антон Комолов, Анна Хилькевич, Иосиф Пригожин, Нюша, Вахтанг.
Первые выпуски «Анекдот Шоу» увидели свет в феврале 2018 года. Спустя полгода пилотный эпизод собрал более 4 млн просмотров, а все выпуски получили более 125 млн просмотров, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».
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