Продажи билетов на VK Fest 2019 стартовали в России

Началась продажа билетов на пятый, юбилейный VK Fest, который по традиции пройдёт в культурной столице России. Цена на билеты будет увеличиваться по мере приближения даты мероприятия, а тем, кто является постоянным гостем фестиваля, предоставят скидку до 15%.
Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с «Радио Рекорд» объявили о начале продаж билетов на VK Fest, который пройдёт 20 и 21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Организаторы планируют сделать мероприятие самым масштабным за всё время проведения.
Первая партия билетов будет продаваться по самой низкой цене – от 1700 рублей. Те, кто посещают фестиваль каждый год получат скидку до 15% если успеют попасть в первую волну покупателей. По мере того, как начало VK Fest будет приближаться, стоимость билетов начнёт расти, сообщает пресс-служба социальной сети.
В 2018 году мероприятие посетило 90 тыс. человек и 1,7 млн зрителей следило за фестивалем посредством трансляции. В пятый, юбилейный VK Fest организаторы планируют привлечь максимальное число гостей и участников.
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