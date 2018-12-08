Продажи билетов на VK Fest 2019 стартовали в России

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с «Радио Рекорд» объявили о начале продаж билетов на VK Fest, который пройдёт 20 и 21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Организаторы планируют сделать мероприятие самым масштабным за всё время проведения.

Первая партия билетов будет продаваться по самой низкой цене – от 1700 рублей. Те, кто посещают фестиваль каждый год получат скидку до 15% если успеют попасть в первую волну покупателей. По мере того, как начало VK Fest будет приближаться, стоимость билетов начнёт расти, сообщает пресс-служба социальной сети.