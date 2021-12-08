TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей среди жителей Свердловской области

TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей среди жителей Свердловской области
TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей среди жителей Свердловской области
Сегодня, 15:30Свободное времяФото: пресс-служба МегаФона
TikTok занял третье место в списке самых популярных сетей среди жителей Свердловской области. Он обогнал даже Одноклассники.

На первом месте разместилась соцсеть Вконтакте, а на втором — Instagram. Такие выводы сделали аналитики МегаФона по результатам анализа интернет-трафика из социальных сетей в 2021 году.

За один год общий трафик с данных ресурсов удвоился. В Свердловской области его доля составила 34%, что на 4% выше, чем общероссийский показатель. У Instagram эта цифра составила 32%, а затем идет TikTok с долей в 24%. Меньше всего трафика свердловчане тратят на Facebook.

Самый большой прирост в 2021 году показал TikTok. Оттуда трафик в 2021 году вырос в два раза. Специалисты МегаФона объяснили это тем, что растет общий интерес на короткие видео. Показатели Instagram подтверждают выводы экспертов. После того, как был запущен раздел Reels с короткими видео трафик вырос на 53%.

По данным специалистов, в среднем один пользователь Instagram расходует 197 мегабайт в сутки, на Вконтакте уходит 107 мегабайт, а на TikTok — 225 мегабайт. Наиболее активно проявляет себя аудитория Вконтакте. Туда ежедневно заходят 73% пользователей. Instagram насчитывает 60% аудитории, а TikTok — 35%.

соцсетианалитикамегафон
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