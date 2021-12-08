TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей среди жителей Свердловской области

За один год общий трафик с данных ресурсов удвоился. В Свердловской области его доля составила 34%, что на 4% выше, чем общероссийский показатель. У Instagram эта цифра составила 32%, а затем идет TikTok с долей в 24%. Меньше всего трафика свердловчане тратят на Facebook.