Творческая встреча с актером Олегом Комаровым пройдет в Нижнем Тагиле

Актер, известный по ролям в «Холопе», «Бригаде» и других фильмах, приезжает в Нижний Тагил на один день. Сначала у него пройдут съемки в приуроченной к трехсотлетию города картине «Тайна тагильского маяка», в которых актер участвует бесплатно, а вечером Олег Комаров встретится со зрителями в кинотеатре «Родина».