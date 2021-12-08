Творческая встреча с актером Олегом Комаровым пройдет в Нижнем Тагиле

Актер, известный по ролям в «Холопе», «Бригаде» и других фильмах, приезжает в Нижний Тагил на один день. Сначала у него пройдут съемки в приуроченной к трехсотлетию города картине «Тайна тагильского маяка», в которых актер участвует бесплатно, а вечером Олег Комаров встретится со зрителями в кинотеатре «Родина».
В программе встречи — показ фрагментов фильмов с участием Комарова, юмористические миниатюры, ответы на вопросы зала. Кроме того, по окончанию встречи можно будет получить фотограф и сфотографироваться с актером. Все вырученные с мероприятия средства пойдут на постпродакшн картины «Тайна тагильского маяка», сообщили в пресс-службе городской администрации.