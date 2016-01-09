Тагильские мастера - в числе призеров 10-го фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» (ФОТО)

В течение первой недели нового 2016 года на площадке возле Храма-на-Крови скульпторы из разных регионов страны и зарубежья возводили свои ледовые шедевры. 7 января, в праздник Рождества Христова, жюри под председательством митрополита Кирилла после итогового просмотра определило лучшие работы, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Темами юбилейного фестиваля по решению организаторов стали: праздник Рождества Христова, 50-летие со дня преставления святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского и 1000-летие русского присутствия на Афоне. Для изготовления ледовых скульптур было завезено более 140 кубометров льда.

В состав жюри вошли известные художники и скульпторы Екатеринбурга: Константин Грюнберг - скульптор, член Союза художников России, автор скульптурного ансамбля святой Царской Семье Храма-Памятника на Крови, мемориального комплекса «Черный Тюльпан», Татьяна Водичева - художник, иконописец, Василий Анциферов - художник, председатель секции живописи Свердловского регионального отделения «Союз художников России», заслуженный работник культуры Российской Федерации, а также актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.