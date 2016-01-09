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Тагильские мастера - в числе призеров 10-го фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские мастера - в числе призеров 10-го фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» (ФОТО)

9 января 2016, 10:05Свободное времяMaurice
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