10 января пройдет полутеневое затмение Луны

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10 января яркость Луны уменьшится из-за ее прохождения через внешнюю тень Земли, те есть, полутень, пишут «Новые известия».
Такое затмение отличается от обычного тем, что темнеет только часть Луны, а не весь видимый диск. Это астрономическое явление можно будет наблюдать во всем мире невооруженным глазом.
Затмение начнется в 20.07 по московскому времени и продлится четыре часа. Максимальная фаза явления будет в 22.10. Последнее полутеневое затмение наблюдалось в 2006 году.
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