Судебные приставы Свердловской области опубликовали на своем сайте гороскоп

Овнам приставы рекомендуют погасить долги и не копить новые. Тельцам рекомендовано проверить, нет ли у них долгов за ЖКХ. Близнецов приставы назвали «непостоянной натурой» и рекомендовали проверить, не ограничен ли для них выезд за границу. Раков попросили позвонить судебному приставу. А Львов, наоборот, пригласили принять участие в торгах, на которых продают имущество должников.

Девам рекомендовано проверить наличие задолженности «дабы не омрачать грядущий год долговыми обязательствами». Весам рекомендовали воспользоваться сервисом «Запись на личный прием», а у Скорпионов приставы отметили «выносливость и сильный характер», но все-же посоветовали проверить себя на наличие задолженностей.