В Нижнем Тагиле определили самый активный класс
Сегодня, 11:35Свободное времяФото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
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Центр развития туризма подвел итоги фотоконкурса среди учащихся «Самый активный класс Нижнего Тагила». Лидером по количеству участников стала политехническая гимназия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего к участию заявились 43 класса из 25 образовательных учреждений, что составило порядка тысячи человек. Победителей определяли путем голосования — по количеству «лайков» под фото.
В возрастной категории 1-4 класс первое место занял 1В из 25 школы. Второе место — 2В класс из школы № 64. Третье место досталось 4А классу из школы № 34, а четвертое место — 1Б класс из школы № 100.
В возрастной категории 5-11 класс первое место досталось 6Б из гимназии № 86, второе место занял 6В класс из школы № 30, третье место — 5Б из Политехнической гимназии, четвертое — 8Б из школы № 100.
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Все победители получили призы от организаторов и спонсоров.
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