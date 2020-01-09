В Нижнем Тагиле определили самый активный класс

Всего к участию заявились 43 класса из 25 образовательных учреждений, что составило порядка тысячи человек. Победителей определяли путем голосования — по количеству «лайков» под фото.

В возрастной категории 1-4 класс первое место занял 1В из 25 школы. Второе место — 2В класс из школы № 64. Третье место досталось 4А классу из школы № 34, а четвертое место — 1Б класс из школы № 100.

В возрастной категории 5-11 класс первое место досталось 6Б из гимназии № 86, второе место занял 6В класс из школы № 30, третье место — 5Б из Политехнической гимназии, четвертое — 8Б из школы № 100.