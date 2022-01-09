Фекалии в скверах и парках Нижнего Тагила: кто виноват и что делать

Новогодние праздники приносят прибыль не только владельцам магазинов, в которых россияне покупают подарки своим родным и близким. Длительные каникулы дают возможность людям посетить местные ледовые городки, не спеша прогуляться по паркам и скверам, а также провести время со своими близкими. Поэтому именно в эти дни в местах массовых народных гуляний возрастает количество «предпринимателей» — от ларьков с кофе до извозчиков с лошадьми, пони и даже верблюдами. В Нижнем Тагиле их можно встретить на набережной, в парках отдыха и скверах.
Насколько законны такие катания на животных в нашем городе, почему этих «предпринимателей» никто не привлекает к ответственности, разбиралась редакция TagilCity.ru.
Закон и порядок на площадях и в парках
В Нижнем Тагиле существует решение Гордумы и действуют нормы законодательства РФ, которые хозяева лошадей, пони и прочих животных благополучно нарушают. Так, согласно решению Нижнетагильской городской думы от 26 ноября 2020 года за подписью главы Гордумы Вадима Раудштейна и главы города Владислава Пинаева, на территории города запрещено «устраивать катание на лошадях на территориях парков, садов, скверов, бульваров», а также «пасти скот на газонах». Эти нормы закреплены в «Правилах благоустройства территории города Нижний Тагил».
Отдельно в каждом парке и сквере установлены дорожные знаки 3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Согласно правилам дорожного движения, этот знак является запрещающим, то есть вводит или отменяет определенные ограничения движения. В данном случае — движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота. Устанавливают этот знак можно на оживленных магистралях, дорогах, где продукты жизнедеятельности крупных животных (те самые фекалии, на которые жалуются тагильчане) могут стать помехой.
Однако, как говорят сами жители города, никто из сотрудников ГИБДД не штрафует нарушивших проезд под этот знак тагильчан. Например, возле Нижнетагильского цирка — излюбленного места для извозчиков — регулярно ездят запряженные в сани лошади или пони, которые на себе тащат повозку с детьми. При этом, знак 3.8 на набережной есть.
Что на этот счет говорят сами извозчики и государство
По словам тех, кто занимается катанием на лошадях, этот бизнес им нужен для того, чтобы прокормить животных. В большинстве случаев, у таких «предпринимателей» нет официальных документов, разрешающих заниматься извозом тагильчан. Помимо этого, у животных нет медицинских справок и свидетельств о вакцинации. В данном случае, извозчики позиционируют себя как обычные владельцы животных — так, считают они, их невозможно оштрафовать ни администрации, ни сотрудникам полиции.
Однако и в данном случае выгуливающие домашних животных тагильчане попадают сразу под несколько статей закона — речь идет о тех самых фекалиях, которыми усыпаны тротуары и дорожки в местах массовых гуляний жителей Нижнего Тагила. Согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» за подписью главы государства Владимира Путина, в статье 13 прописаны требования к содержанию домашних животных. Среди них — обязанность убирать продукты жизнедеятельности за питомцами.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: … обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования, говорится в законе.
Помимо этого, всем владельцам домашних животных необходимо соблюдать и другой пункт этого документа — «не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».
Отдельно существует и областной законодательный акт: «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» № 52-ОЗ, принятый экс-губернатором региона Эдуардом Росселем. Согласно главе 8 по охране общественного порядка, в статье 38 прописаны правила по содержанию домашних животных. Так, штраф за неубранные продукты жизнедеятельности питомцев составляет от ста до трех тысяч рублей. Пояснений к сумме штрафа нет. Также владельцы животных могут отделаться только предупреждением.
Кто решится и оштрафует извозчиков?
Согласно тому же закону № 52-ОЗ Свердловской области, привлекать к ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных нерадивых хозяев должны должностные лица органов исполнительной власти, читай, полицейские. Однако, как говорят сами извозчики, подобных штрафов им не выписывают.
Отдельное наказание предусмотрено для тех, кто осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность — до трехсот тысяч рублей согласно ст. 171 УК РФ должны платить лица, которые получают прибыль без регистрации ИП, ООО и тому подобных форм деятельности, а также в качестве самозанятых. Однако под санкции данной статьи попадают только граждане РФ с 16 лет. А на тагильских улицах выгуливают лошадей и прочих верховых и вьючных животных дети и подростки, которые уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность не подлежат.
В данном случае, привлекать к такой ответственности должны родителей подростков, так как именно старшие несут полную ответственность за своих чад до 18 лет. Однако, как показывает практика, сотрудники ПДН Нижнего Тагила такие дела не любят. Малолетние извозчики говорят, что после положенного времени на улице не находятся, поэтому никто из правоохранителей к ним претензий не имеет.
Отдельные площадки и массовые штрафы: что думают тагильчане о катаниях на лошадях
Обсуждая проблемы катаний на лошадях в Нижнем Тагиле, жители города стали спорить в соцсетях о причинах и способах решения данной проблемы. Так, некоторые рекомендуют не только штрафовать извозчиков, но водить их вместо питомцев по площадкам и катать детей.
Их бы самих посадить на поводок и поводить по площади целый день! пишет Александр.
Другие говорят, что проблема существует только по той причине, что тагильчане сами любят кататься верхом, поэтому из-за высокого спроса предложение только растет.
Не рождайте спрос, не будет и предложения. Оставьте животных в покое уже. А то глянешь иногда, такая, простите, лошадь пытается взгромоздиться на пони! возмущается подписчица TagilCity.ru Ольга.
Тагильчане предложили и несколько конструктивных решений проблемы с организацией катаний на животных в городе. Например, Светлана предложила организовать специальные конюшни или площадки для того, чтобы посетители могли покататься верхом. Ее поддержал другой подписчик, акцентируя внимание на возможность круглогодичного заработка в данной сфере.
В этом случае катания на лошадях и пони смогут осуществляться круглый год, на соответствующей территории, с соответствующим содержанием, уходом и заботой о животных, предложил Андрей.
Большинство жителей города поддерживают штрафные санкции в отношении извозчиков.
Хозяева животных обязаны за ними убирать. Нужно их оштрафовать, и заставить всё убрать, пишет Наталья.
Редакция TagilCity.ru подготовит соответствующие запросы в Гордуму Нижнего Тагила и МУ МВД России «Нижнетагильское».