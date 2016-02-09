В Нижнем Тагиле прошло вручение Оскара среди любителей КВН (ФОТО)

6 команд сошлись в юмористической битве на сцене ГДМ - уже привычном месте для любителей КВН. На этой сцене играли и ребята из команды «Урал», которые уже совсем скоро будут выступать на Первом канале в Высшей лиге КВН.

Видимо, достижения звездных земляков по-настоящему зарядили команды энергией - игра получилась выдающаяся.

Тагильский КВН все больше радует. Команды были прекрасно готовы к полуфиналу и судить было крайне сложно. Несомненно, приятно было, что даже во время эпидемии никто не испугался и зал был полный. Посмеялись от души! С нетерпением ждем ФИНАЛ! Надеюсь, будет еще круче! -- рассказывает TagilCity.ru Ирина Самченко, руководитель группы продвижения Северо-Восточного филиала компании МОТИВ.

Пересказывать все шутки команд будет, конечно, бессмысленно, поэтому мы предоставим вниманию читателей TagilCity.ru несколько видеозаписей. Кто не видел выступления команд живьем - могут прочувствовать атмосферу и, наконец, собраться на приближающийся финал. А тем, кто уже был в зале, - видео позволит еще раз насладиться юмором любимых команд.

Победители полуфинала - команда «Северный квартал»

Смотрите все видеозаписи с минувшей игры в группе КВН в Нижнем Тагиле.