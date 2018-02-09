Морозные ночи с небольшим снегом придут в Нижний Тагил в выходные

Предстоящие выходные принесут в Нижний Тагил небольшое дневное потепление. Оно начнется уже 9 февраля, в пятницу: днем столбик термометра покажет -6 … -7 градусов. Субботний день будет немного холоднее: от -9 до -11 градусов, а днем в воскресенье ожидается до -12 … -13 градусов.

При этом ночи в предстоящие выходные будут морозными: в ночь на 10 февраля температура воздуха снизится до -19 градусов, а с 10 на 11 февраля возможно похолодание до -20 … -21 градуса. Местами температура может опускаться до -26 градусов.

По прогнозам Уралгидрометцентра, все выходные ожидается небольшой юго-восточный ветер с редкими порывами до 2-7 метров в секунду, также возможен небольшой снег.