Функциональные особенности насосов для бассейна

Получить такой результат позволяет масса всевозможного оборудования, главным их которых является насос для бассейна.

Он обеспечивает работу фильтровальной установки, когда через скиммер грязная вода всасывается и отправляется на очистку в песочный или другой фильтр, именно благодаря помпе выполняется циркуляция воды. Он отправляет воду для подогрева, отвечает за работу противотока, который создает искусственное течение, гидромассажной установки, водопада, фонтана и других аттракционов. Каждый механизм имеет собственный насос – озонатор, установка обеззараживания воды ультрафиолетом, хлоратор и др. Используются насосы и для забора воды на анализ, равномерного распределения химических препаратов в воде. Посмотреть, как это работает можно на странице http://homerobot.ua/pools_equipment/pump/ нашего сайта.

Фильтровальные установки, применяемые в искусственных водоемах с объемом чаши примерно до 100м3, имеют в комплекте помпу. Чаще всего и фильтр, и насосное оборудование устанавливаются на одной платформе. Производительность аппарата должна соответствовать рабочему объему воды, кроме этого для больших общественных бассейнов, насос подбирается, учитывая назначения бассейна, он может быть оздоровительным или спортивным или для других целей.

Основное преимущество насосов для фильтровальных установок, в том, что они оборудованы фильтрами предварительной очистки. Это довольно простое приспособление эффективно улавливает крупные предметы, попавшие в бассейн - детские игрушки, пластиковые бутылки, мячи и прочее и предохраняет внутренние механизмы насосного оборудования от повреждения. Кроме этого жидкость, наполняющая искусственный водоем имеет свои особенности, а именно содержит хлор и другие химические вещества. Следовательно, материал, который используют для изготовления помпы, должен быть нейтрален к хлору. При применении обычной стали, аппарат быстро подвергается коррозии, поэтому корпус часто выполняют из высокотехнологичного пластика, или бронзы. Если владелец предполагает наполнять свой водоем морской водой, единственно правильный вариант – бронза, в виду того, что на пластике быстро отлагаются соли.