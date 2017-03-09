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Передвижной зоопарк в Нижнем Тагиле попал под прокурорскую проверку из-за обращений местных жителей (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Передвижной зоопарк в Нижнем Тагиле попал под прокурорскую проверку из-за обращений местных жителей (ВИДЕО)

9 марта 2017, 19:00Свободное времяДенис Таратонов
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