Передвижной зоопарк в Нижнем Тагиле попал под прокурорскую проверку из-за обращений местных жителей (ВИДЕО)

Видео посещения зоопарка семьёй из Нижнего Тагила появилось не так давно в интернете. Тагильчанин запечатлел, как мартышка ест непонятное месиво, которое выглядит даже хуже, чем холодная манная каша с комочками в школьной столовой.

Посмотрите, какие условия. Цена не маленькая, а животные едят отходы, баланду! Грязь, неприятный запах! Пошли с детьми за позитивом, а получили кучу негативных эмоций написал в интернете тагильчанин.

Видео из группы «Черный список Тагила»

Это сообщение, а также публикации в СМИ, привели к тому, что природоохранная прокуратура Нижнего Тагила и специалисты Роспотребнадзора в конце февраля побывали в передвижном зоопарке с проверкой:

В настоящее время итогов проверки пока нет, потому что мы ждём заключения специалистов. Когда соответствующая справка от специалистов поступит, мы сможем определить, есть ли там нарушения и какие следует принять меры прокурорского реагирования рассказал прокурор Денис Исаков.

Между тем тагильчане сообщают, что работники зоопарка решили не злоупотреблять гостеприимством и покинули Нижний Тагил вместе с животными и оборудованием. Тем не менее, как уверил Денис Исаков, если специалисты подтвердят факты нарушений, это не поможет руководству зоопарка избежать ответственности:

Даже если они покинули город, но при этом что-то нарушили, наказание их настигнет сказал он.