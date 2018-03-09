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Уральский изумруд весом 1,6 кг получил название «Марьин дар»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский изумруд весом 1,6 кг получил название «Марьин дар»

9 марта, 15:20Свободное время
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