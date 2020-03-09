В Нижнем Тагиле идет сбор заявок на конкурс «Идеальная мама»

Зачастую женщины в декрете или работающие мамы не имеют времени на себя, однако им очень нужно расширить круг общения и заняться чем-то кроме материнства, считают организаторы конкурса. Поэтому уже трижды в Екатеринбурге, а теперь и впервые в Нижнем Тагиле, проходит конкурс для всех мам, которые готовы попробовать что-то новое, раскрыть свои таланты и просто оказаться в новых обстоятельствах.

В течение целого месяца — с 20 марта — тагильчанки будут учиться сценической речи и правилам дефиле, постигать основы разных профессий, танцевать, позировать для фотографа и узнавать о своих возможностях много интересного. Помогать участницам будут опытные наставники, а на финале конкурса каждой из них предстоит показать себя во всей красе!

Заявку на участие можно отправить на номер телефона 8-950-65-33-000. В заявке нужно указать:

ФИО

Количество, возраст детей

График занятости

Почему решили принять участие в конкурсе

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Милые девушки, молодые мамочки! Каждая достойна победы, каждая достойна короны! Но главное, однозначно, участие! Конкурс — это маленькая жизнь, жизнь волшебная, абсолютно нескучная, такая насыщенная яркими событиями и эмоциями! Я желаю каждой прожить этот путь максимально вовлечено, а мы вам в этом поможем! Вас ждёт невероятное количество новой информации, вы пойдёте обучения и мастер-классы от лучших преподавателей и деятелей вашего города, а также Екатеринбурга! Я желаю удачи! И да, если вы чуточку засомневались — взбодритесь и отбросьте в сторону сомнения! Идите туда, где страшно и неизвестен результат, там однозначно ждут успех и потрясный результат! Обнимаю каждую из вас!говорит директор конкурса Ольга Подтяжкина.