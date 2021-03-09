Н. В. Гоголь и его бессмертные литературные произведения. Вклад писателя в литературу

Творческий путь выдающегося отечественного писателя Н. В. Гоголя никак нельзя назвать долгим. Однако даже за непродолжительное время ему удалось внести существенный вклад в русскую литературу, но и в копилку мирового искусства.

Главные особенности произведений Гоголя Хотя каждое из произведений Гоголя является особенным, центральной фигурой для писателя всегда был человек. Рассказывая о человеческой жизни, Гоголь часто обращался к мифам, народным легендам и другим фольклорным источникам. Многие народные сказания легли в основу сюжетов его произведений. Нередко в литературных произведениях Гоголя реальный мир переплетается с фантастикой. Вымышленные, мифические персонажи воплощаются, становятся реальными. Такое наличие двух миров говорит о том, что творчество писателя в некоторой мере принадлежит к направлению романтизма. В особенности это свойственно ранним произведениям Гоголя. Однако также писателю удавалось мастерски передать реальность тогдашней эпохи. В своих произведения Гоголь осуждает коррупцию, лесть, разделение общества на нищих и богачей. Те проблемы, о которых рассказывал выдающийся писатель, актуальны и сейчас. Именно поэтому его произведения считаются бессмертными. Меняются лишь некоторые моменты в процессе ознакомления читателей с творчеством писателя. К примеру, многие сегодня любят читать Николая Гоголя онлайн, так как это удобно и не требует ношения с собой увесистой книги. Периоды творчества Литературоведы делят творчество Гоголя на три основных периода. Перечислим особенности каждого из этапов становления писателя: В течение первого периода Гоголь занимается созданием работ в юмористических жанрах. Данный этап обычно называют "петербургским". Известно, что Северная столица невесело встретила писателя. Гоголь ожидал многого от Петербурга, однако подлинный облик тогдашнего высшего общества его не особенно впечатлил. Также на этом этапе писатель впервые сталкивается с жизненными проблемами, различными неприятностями. Реальная действительность поворачивается к нему не самой своей лучшей стороной. Но все равно Гоголь продолжает лелеять мечты о лучшей жизни; однако теперь он понимает, что творческое развитие гораздо с большей вероятностью осуществляется в глубинке, вблизи к простому народу. В основном, писатель связывал свои творческие поиски с Украиной и ее неповторимой культурной средой. Для ознакомления с творчеством писателя этого периода рекомендуется читать повесть Портрет, "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Арабески" и другие.

читать повесть Портрет, "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Арабески" и другие. Второй период в большей мере связан для Гоголя с реализмом. Теперь писатель чаще использует разного рода сатирические приемы. На этом этапе публикуется произведение "Ревизор", а также выходят в свет "Мертвые души". В них Гоголь рассказывает о тех проблемах, что непосредственным образом связаны с пороками человеческой души: тяге к обогащению и славе, коррупции, глупости. Писатель пытается бороться с этими негативными качествами при помощи высмеивания. Читать поэму Мертвые души познавательно и сегодня — особенно для тех, кто хотел бы ближе познакомиться с реалистически периодом творчества Гоголя.

Читать поэму Мертвые души познавательно и сегодня — особенно для тех, кто хотел бы ближе познакомиться с реалистически периодом творчества Гоголя. На третьем этапе писатель посвящает свои труды религиозной и философской тематике. Теперь Гоголя больше интересует нравственность, смысл бытия. Николай Васильевич Гоголь оставил после себя богатое творческое наследие. Его произведения и сегодня свежи, интересны и увлекательны для читателей разных возрастов.

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