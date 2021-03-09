Н. В. Гоголь и его бессмертные литературные произведения. Вклад писателя в литературу

Хотя каждое из произведений Гоголя является особенным, центральной фигурой для писателя всегда был человек. Рассказывая о человеческой жизни, Гоголь часто обращался к мифам, народным легендам и другим фольклорным источникам. Многие народные сказания легли в основу сюжетов его произведений. Нередко в литературных произведениях Гоголя реальный мир переплетается с фантастикой. Вымышленные, мифические персонажи воплощаются, становятся реальными. Такое наличие двух миров говорит о том, что творчество писателя в некоторой мере принадлежит к направлению романтизма. В особенности это свойственно ранним произведениям Гоголя.
Однако также писателю удавалось мастерски передать реальность тогдашней эпохи. В своих произведения Гоголь осуждает коррупцию, лесть, разделение общества на нищих и богачей. Те проблемы, о которых рассказывал выдающийся писатель, актуальны и сейчас. Именно поэтому его произведения считаются бессмертными. Меняются лишь некоторые моменты в процессе ознакомления читателей с творчеством писателя. К примеру, многие сегодня любят читать Николая Гоголя онлайн, так как это удобно и не требует ношения с собой увесистой книги.
Литературоведы делят творчество Гоголя на три основных периода. Перечислим особенности каждого из этапов становления писателя:
Николай Васильевич Гоголь оставил после себя богатое творческое наследие. Его произведения и сегодня свежи, интересны и увлекательны для читателей разных возрастов.