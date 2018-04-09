«Перчини» дарит гостям Нового Уренгоя 20% скидку на поход в ресторан

Сеть заведений итальянской кухни «Перчини» регулярно устраивает акции для своих клиентов, которыми могут воспользоваться и гости города. Например, при оформлении заказа через мобильное приложение можно поужинать в ресторане с 20% скидкой.

Туристы или работники компаний, командированные в служебную поездку и выбравшие доставку еды по Новому Уренгою, получают возможность позаботиться о своем здоровье без лишних хлопот. Итальянские блюда смело можно включать в правильное питание, ведь они приготовлены только из свежих сезонных овощей, с использованием качественного мяса и полезных сыров.

В меню «Перчини» можно выбрать:

такую ароматную пиццу только в Новом Уренгое – доступна начинка с овощами, мясом, рыбой, морепродуктами или даже сладостями;

классическую или авторскую лазанью – листы макарон с соусами Бешамель и Белоньезе завоевали сердца гурманов по всему миру;

сытную пасту – с разнообразными соусами, начинками и возможностью выбрать вид макарон;

супы – доступны как легкие овощные, так и более сытные вариации с морепродуктами или мясом;

разнообразные салаты, приготовленные с учетом итальянских традиций, а также удачные рецепты из других стран;

горячие блюда – равиоли, тортелли, булгур с овощами и другие лакомства никого не оставят равнодушным;

нежные десерты и большой выбор напитков. Такие бисквиты с черной смородиной во всем, с нежным кокосовым муссом и лавандовым макарон не оставят никого равнодушным.

Помимо этого, «Перчини» предоставляет множество способов сэкономить. Так командированные работники, которые оказались в городе в День рождения, могут получить вкусный подарок к заказу. Достаточно уточнить данное обстоятельство менеджеру и предъявить паспорт курьеру.

Ресторан предоставляет съедобные бонусы при заказе на определенную сумму. Литр морса можно получить, если потратить 1100 рублей. А при покупке на 1400 рублей курьер привезет бесплатно дополнительную пиццу «Пепперони». За самостоятельный вывоз блюд из ресторана предусмотрена скидка 10%.

Для оформления доставки достаточно сделать заказ на 500 рублей. Ориентировочное время выполнения заказа составляет час. Заявки принимаются ежедневно с 11:00 до 23:00.

Контактная информация:

Служба доставки Перчини, г. Новый Уренгой

Телефон доставки: 8-800-2345-008

ООО «Перспектива»

ИНН 8602194742

ОГРН 1128602022460