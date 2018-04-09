«Перчини» дарит гостям Нового Уренгоя 20% скидку на поход в ресторан
«Перчини» предоставляет множество способов сэкономить. Так, командированные работники, которые оказались в городе в День рождения, могут получить вкусный подарок к заказу. Достаточно уточнить данное обстоятельство менеджеру и предъявить паспорт курьеру.
Сеть заведений итальянской кухни «Перчини» регулярно устраивает акции для своих клиентов, которыми могут воспользоваться и гости города. Например, при оформлении заказа через мобильное приложение можно поужинать в ресторане с 20% скидкой.
Туристы или работники компаний, командированные в служебную поездку и выбравшие доставку еды по Новому Уренгою, получают возможность позаботиться о своем здоровье без лишних хлопот. Итальянские блюда смело можно включать в правильное питание, ведь они приготовлены только из свежих сезонных овощей, с использованием качественного мяса и полезных сыров.
В меню «Перчини» можно выбрать:
- такую ароматную пиццу только в Новом Уренгое – доступна начинка с овощами, мясом, рыбой, морепродуктами или даже сладостями;
- классическую или авторскую лазанью – листы макарон с соусами Бешамель и Белоньезе завоевали сердца гурманов по всему миру;
- сытную пасту – с разнообразными соусами, начинками и возможностью выбрать вид макарон;
- супы – доступны как легкие овощные, так и более сытные вариации с морепродуктами или мясом;
- разнообразные салаты, приготовленные с учетом итальянских традиций, а также удачные рецепты из других стран;
- горячие блюда – равиоли, тортелли, булгур с овощами и другие лакомства никого не оставят равнодушным;
- нежные десерты и большой выбор напитков. Такие бисквиты с черной смородиной во всем, с нежным кокосовым муссом и лавандовым макарон не оставят никого равнодушным.
Помимо этого, «Перчини» предоставляет множество способов сэкономить. Так командированные работники, которые оказались в городе в День рождения, могут получить вкусный подарок к заказу. Достаточно уточнить данное обстоятельство менеджеру и предъявить паспорт курьеру.
Ресторан предоставляет съедобные бонусы при заказе на определенную сумму. Литр морса можно получить, если потратить 1100 рублей. А при покупке на 1400 рублей курьер привезет бесплатно дополнительную пиццу «Пепперони». За самостоятельный вывоз блюд из ресторана предусмотрена скидка 10%.
Для оформления доставки достаточно сделать заказ на 500 рублей. Ориентировочное время выполнения заказа составляет час. Заявки принимаются ежедневно с 11:00 до 23:00.
Контактная информация:
Служба доставки Перчини, г. Новый Уренгой
Телефон доставки: 8-800-2345-008
ООО «Перспектива»
ИНН 8602194742
ОГРН 1128602022460
Юридический адрес: 629305, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 26