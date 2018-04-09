Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…» пройдёт в Нижнем Тагиле

Фестиваль-конкурс пройдет для желающих исполнить произведения известного поэта.

Прослушивания пройдут в два тура. Из ста человек, подавших заявки для участия в отборочном туре, будут выбраны победители, которые выступят 12 мая.

Члены жюри выберут победителей в 3-х номинациях. В этом году председателем жюри будет заслуженный деятель искусств России Александр Пантыкин.

Вечером 12 мая в Нижнетагильском драматическом театре зрители увидят программу по произведениям Окуджавы, с участием народного артиста России Олега Погудина.

13 мая на сцене театра выступят солисты и коллективы, которые были выбраны жюри в качестве победителей фестиваля.