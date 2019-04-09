Городской форум молодёжи собрал 150 участников в Нижнем Тагиле

Мероприятие прошло 9 апреля и собрало около 150 участников. Целью форума стало обсуждение вопросов реализации молодёжной политики, развития города, того, что может дать молодёжь Нижнему Тагилу.

Работа проходила по направлениям тимбилдинг и создание социальных проектов. Участников поделили на 8 команд, каждая из них прошла конкурсы на построение доверительных отношений между членами и разработала социально-значимый для города проект.