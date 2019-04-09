Городской форум молодёжи собрал 150 участников в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:00Свободное времяФото: tagil-tv
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На базе детского оздоровительного лагеря «Звёздный» прошёл форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле», посвящённый актуальным вопросам молодёжной политики на территории муниципалитета, сообщает «Тагил-ТВ».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие прошло 9 апреля и собрало около 150 участников. Целью форума стало обсуждение вопросов реализации молодёжной политики, развития города, того, что может дать молодёжь Нижнему Тагилу.
Работа проходила по направлениям тимбилдинг и создание социальных проектов. Участников поделили на 8 команд, каждая из них прошла конкурсы на построение доверительных отношений между членами и разработала социально-значимый для города проект.
Также для присутствующих провели интеллектуальную игру и организовали выступление творческих коллективов.
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Видео: «Тагил-ТВ», tagil-tv
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