9 мая в Нижнем Тагиле прогремит праздничный салют

Красочное зрелище ждет своих зрителей в культурно-массовой зоне площади Славы (пр. Дзержинского). А также в течение дня в Нижнем Тагиле пройдет целый ряд праздничных и торжественных мероприятия - от выставки военной техники на параде до тематических вечеринок в ночных клубах.