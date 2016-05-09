9 мая в Нижнем Тагиле прогремит праздничный салют
9 мая 2016, 12:18Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 22.30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила пройдет яркий праздничный салют.
Сюжеты: Нижний Тагил
Красочное зрелище ждет своих зрителей в культурно-массовой зоне площади Славы (пр. Дзержинского). А также в течение дня в Нижнем Тагиле пройдет целый ряд праздничных и торжественных мероприятия - от выставки военной техники на параде до тематических вечеринок в ночных клубах.
Афиша на 9 мая 2016 года
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей