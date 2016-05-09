В Нижнем Тагиле у подножья Лисьей горы создали большую Звезду Героя (ФОТО)
Накануне сотни жителей Нижнего Тагила стали участниками красивой акции: они помогли в создании большой Звезды Героя.
Волонтеры раздавали всем желающим искусственные гвоздики. Тагильчане вплетали цветы в общую конструкцию. В течение всего создания красивого памятного символа участников и зрителей акции развлекали различные творческие коллективы Нижнего Тагила.
Желтые, белые и алые цветы к концу дня сложили в Звезду Героя - высшую награду времен СССР. Масштаб композиции, которую создали у подножья городского символа - Лисьей горы, способен впечатлить каждого. Звезда имеет размеры 5*2,5 м, поэтому ее видно издалека. 9 мая символ продолжает находиться на своем месте, а позже - 22 июня, в день Памяти и Скорби, - символ вновь покажут жителям и гостям города.
Использование такого символа в Нижнем Тагиле хотят сделать ежегодным, но в будущем конструкцию планируют сделать более мобильной: сейчас общий вес всех составляющих этой Звезды Героя - порядка 200 килограммов.
Фото: vmeste-tagil.ru
© Александра Постоногова, TagilCity.ru