В Нижнем Тагиле у подножья Лисьей горы создали большую Звезду Героя (ФОТО)

Волонтеры раздавали всем желающим искусственные гвоздики. Тагильчане вплетали цветы в общую конструкцию. В течение всего создания красивого памятного символа участников и зрителей акции развлекали различные творческие коллективы Нижнего Тагила.

Желтые, белые и алые цветы к концу дня сложили в Звезду Героя - высшую награду времен СССР. Масштаб композиции, которую создали у подножья городского символа - Лисьей горы, способен впечатлить каждого. Звезда имеет размеры 5*2,5 м, поэтому ее видно издалека. 9 мая символ продолжает находиться на своем месте, а позже - 22 июня, в день Памяти и Скорби, - символ вновь покажут жителям и гостям города.