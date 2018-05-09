Подготовка к параду Победы идет в Нижнем Тагиле (ФОТО)
9 мая, 09:35Свободное время
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Сегодня, 9 мая, в 10.00 в Нижнем Тагиле пройдет парад Победы.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент в центре Нижнего Тагила идет построение колонн и тяжелой техники, военнослужащие выстраиваются в колонны для торжественного марша.
Пока идет подготовка колонн, тагильчане собираются, чтобы посмотреть парад и поприветствовать ветеранов.
В нашей группе «ВКонтакте» вы можете посмотреть прямую трансляцию парада Победы.
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Фото: «СетиТагила»
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