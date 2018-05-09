Сергей Носов открыл парад Победы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
9 мая, 10:45Свободное время
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9 мая парад Победы в Нижнем Тагиле открыл мэр города Сергей Носов.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 мая с трибуны прозвучало поздравление с Днем Победы от губернатора Свердловской области, затем Сергей Носов поздравил тагильчан и ветеранов с праздником.
Этот день воинской и трудовой славы стал главным праздником, который символизирует силу и несгибаемую волю народа сказал мэр.
Глава города отметил, что более 80 тысяч тагильчан ушли на войну, но память о погибших и тружениках тыла, которые своим трудом приближали День Победы, будет жить.
Обратившись к ветеранам, Сергей Носов поблагодарил их за мирное небо, за стойкость и мужество:
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