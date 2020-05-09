Дочь прокурора Свердловской области сняла ко Дню Победы сериал в стиле Netflix
Сегодня, 19:07Свободное времяФото: страница в Instagram Арины Охлопковой
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Дочь прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова сняла фильм, посвященный 75-летию Великой Победы, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Фильм под названием «09-05-45» ориентирован на молодежь, он снят в формате вертикального сериала для мобильных в стилистике Netflix.
Действие сериала происходит и в настоящем, и в прошлом. В первой серии главный герой приходит в музей, и на одном из фото 1943 года видит молодого человека очень похожего на себя. Он рассказывает это своему отцу, который решает выяснить, что за человек на фото.
Сериал состоит из четырех серий. Сюжетная линия затрагивает внука, отца, деда и прадеда – четыре поколения семьи.
Арина Охлопкова стала известна после того, как сняла поздравление Евгения Куйвашева с 8 марта. В нем он читал стихотворение Булата Окуджавы.
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