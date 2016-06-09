В Нижнем Тагиле состоялся конкурс для людей с ограниченными возможностями «Таланты есть у всех» (ФОТО)
7 июня в Городском дворце молодежи прошел творческий конкурс для людей с ограничениями в здоровье. Состоялся 1-й тур. Инициатором и организатором конкурса выступил оргкомитет по проведению Дня молодежи в Нижнем Тагиле. Его поддержала Молодежная Дума.
Свои танцевальные, вокальные способности и также номера сценического искусства продемонстрировали участники конкурса. Из общего количества жюри выбрало пять номеров. С ними финалисты будут выступать в День молодежи на главной сцене.
Люди, принявшие участие в этом конкурсе, поблагодарили организаторов за возможности, которые предоставил конкурс – продемонстрировать свои таланты, пообщаться с творческими людьми, провести время в кругу своих единомышленников.
По словам Анны Борисовой, организовавшей этот конкурс, все принявшие участие – уже победители. Ограничение в физических возможностях не означает ограничение в жизни. Инвалиды могут делать вещи, которые делают и здоровые люди – петь, танцевать, выступать на сцене. Занятия творческой деятельностью помогают и в социальной реабилитации инвалидов.
Анна поблагодарила Влада Блюденова и Артема Сабирзянова за помощь в организации и проведении конкурса. Артем исполнял музыкальные произведения между выступлениями участников.
Организаторы мероприятия приглашают в День молодежи, 25 июня, всех желающих прийти на концерт и поддержать участников в финале конкурса «Таланты есть у всех».
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