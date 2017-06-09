Игры про беременность

У современных пользователей есть возможность узнать, как правильно вести себя с младенцем. Для этого достаточно включить игру и получить бесценный опыт, пусть даже виртуальный. Несмотря на то, что реалии жизни будут более тяжелыми, примерные ощущения все-таки можно испытать. Почему бы не сыграть в такое приложение? Огромную коллекцию игр, за которые мы будем описывать ниже можно найти на сайте gamevils.ru.

Разновидности игр на тематику беременности

Современные производители уделяют достаточное внимание этой теме, затрагивая разные аспекты беременности. Игра «Готовимся к родам» считается наиболее оригинальной и приближенной к реальности. Приложение позволяет неопытной девушке ближе познакомиться с тем, что ее ожидает в скором времени. Появление на свет новорожденного – это огромная ответственность и радость. Однако перед тем как крошечный человечек увидит этот мир, необходимо пройти долгий и полный сюрпризов путь. Тело беременной девушки будет испытывать всевозможные метаморфозы, ее живот станет более круглым, поэтому придется полностью сменить гардероб. Игра покажет, как это сделать правильно. Такое приложение поможет будущим мамам узнать больше информации о предстоящем событии.

Есть несколько элементарных правил:

Приобретенная одежда для беременных не должна быть тесной и стеснять движения. Женщина в положении также может стильно выглядеть, главное, правильно подобрать вещи, то есть юбки, костюмы, рубашки и пиджаки. Не стоит ограничиваться консервативным стилем.

Игра, как метод практики

Приложение «Ухаживаем за новорожденным беби» способно поднять настроение любой девушке, которая находится в ожидании своего чуда. Это достаточно важно, ведь от общего самочувствия мамы напрямую зависит состояние ее еще не рожденного малыша. Создатели игры сделали акцент на вопросе, откуда все-таки берутся детки? Для детей это лучший вариант развития сюжета, ведь младенцев приносят специально обученные беби-аисты. Каждый желающий может попасть на фабрику, где производят маленьких непосед. Пернатые, в свою очередь, становятся няньками, которые следят, чтобы с новорожденными ничего не произошло до того, как они передадут их в руки родителям. Аисты кормят своих воспитанников, меняют им пеленки, дают яркие игрушки и так далее.

Можно ли совмещать беременность и компьютерные игры?

Такие приложения подготовят беременную маму к появлению ее дитя на свет, однако не стоит целый день тратить на игры. Всего должно быть в меру. Современные экраны не представляют никакой угрозы для женщины в положении, они не излучают вредные волны, однако вред плоду может нанести долгое сидение за компьютером. Для таких развлечений можно выделить не больше часа в день.