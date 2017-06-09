Праздник для детей с ограниченными возможностями прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
9 июня 2017, 11:25Свободное время
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В честь Международного дня защиты детей ДРО ООО «ВОИ» провело традиционное выездное праздничное мероприятие. Оно состоялось 2 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дети с ограниченными возможностями посетили парк им. Бондина. Доставили их туда на специально для них предоставленном трамвае. Ребята смогли выбрать себе по воздушному шарику любимого цвета.
В парке они катались на аттракционах, пели песни, рассказывали стихи, получали сладкие подарки, ели мороженое, пиццу.
Даже небольшие капризы погоды не смогли испортить ребятам настроение.
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Праздник удался! – отмечают организаторы.
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Фото: ДРО ООО «ВОИ»
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