Музей ГУЛАГа узнал об уничтожении в российских архивах данных о репрессированных
В российских архивах уничтожаются карточки подвергшихся репрессиям в советские годы людей. Об этом сообщил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. Замминистра МВД России опроверг эту информацию.
Об уничтожении карточек Романов узнал от исследователя, который попытался найти информацию об одном крестьянине, направленном в Магаданскую область, однако нужную информацию он найти не смог. В МВД по Магаданской области исследователю пояснили, что личное дело крестьянина уничтожили, руководствуясь секретным приказом от 12 февраля 2014 года.
Директор музея написал письмо председателю Совета по правам человека Михаилу Федорову, в котором пояснил, что уничтожение карточек влечет непоправимые последствия для изучения истории системы ГУЛАГа и о репрессированных.
Как пишет «Коммерсант», Романов признался, что даже один случай уничтожения информации является очень болезненным для работников музея, и необходимо выяснить, применяется ли подобная практика в других архивах.
8 июня этот вопрос обсуждался в Йошкар-Оле на заседании президентской межведомственной группы, которая занимается вопросами увековечения памяти жертв политических репрессий.
Присутствующий на заседании замминистра МВД России Игорь Зубов отметил, что карточки – это документы строгой отчетности, и их хранят в архивах вечно. Вопрос отсутствия карточки какого-либо отдельного человека следует рассматривать отдельно.
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