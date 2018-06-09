Музей ГУЛАГа узнал об уничтожении в российских архивах данных о репрессированных

Об уничтожении карточек Романов узнал от исследователя, который попытался найти информацию об одном крестьянине, направленном в Магаданскую область, однако нужную информацию он найти не смог. В МВД по Магаданской области исследователю пояснили, что личное дело крестьянина уничтожили, руководствуясь секретным приказом от 12 февраля 2014 года.

Директор музея написал письмо председателю Совета по правам человека Михаилу Федорову, в котором пояснил, что уничтожение карточек влечет непоправимые последствия для изучения истории системы ГУЛАГа и о репрессированных.

Как пишет «Коммерсант», Романов признался, что даже один случай уничтожения информации является очень болезненным для работников музея, и необходимо выяснить, применяется ли подобная практика в других архивах.

8 июня этот вопрос обсуждался в Йошкар-Оле на заседании президентской межведомственной группы, которая занимается вопросами увековечения памяти жертв политических репрессий.

Присутствующий на заседании замминистра МВД России Игорь Зубов отметил, что карточки – это документы строгой отчетности, и их хранят в архивах вечно. Вопрос отсутствия карточки какого-либо отдельного человека следует рассматривать отдельно.