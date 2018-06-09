Новый директор может появиться у ГК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
9 июня, 21:45Свободное время
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9 июня исполняющим обязанности директора ГК «Гора Белая» назначен Михаил Пудов.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент директор комплекса Александр Зотов находится на больничном, поэтому врио директора был назначен Пудов.
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил изданию «ФедералПресс», что после выхода Зотова с больничного, его ожидает серьезный разговор. Ранее в Телеграме сообщалось о том, что Зотов проходит лечение в психбольнице, однако официально эта информация не подтвердилась.
Еще одной кандидатурой на должность директора ГК «Гора Белая» может стать заместитель директора ГЛК по административно-хозяйственной части Вячеслав Горячкин.
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