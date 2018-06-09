Новый директор может появиться у ГК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил изданию «ФедералПресс», что после выхода Зотова с больничного, его ожидает серьезный разговор. Ранее в Телеграме сообщалось о том, что Зотов проходит лечение в психбольнице, однако официально эта информация не подтвердилась.