Тагильчане проголосуют за победителя в смотр-конкурсе ко Дню города-2018

Выбрать победителя среди конкурсантов можно на сайте администрации Нижнего Тагила. Отдать свой голос можно нажатием «лайк». Голосовать разрешено ежедневно, количество «лайков» не ограничено.

Всего в конкурсе объявлено 24 номинации. За первое место в смотр-конкурсе состязаются районы города, населенные пункты, территориальные общественные самоуправления, коллективы организаций промышленности, строительства, ЖКХ, потребительского рынка и услуг, социальной сферы независимо от форм собственности и организационно-правового статуса. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте администрации Нижнего Тагила.

Напомним, что в Нижнем Тагиле уже определена программа предстоящего Дня города-2018. Тагильчан ждет забег на трамплины, фестиваль еды и многое другое.