Тематический сквер с советскими фигурами появится в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Реставрация скульптур в настоящее время проводится на территории музея ИЗО в Нижнем Тагиле: три уже почти восстановлены. Там есть фигуры пионеров, статуя горняка, маленького Володи Ульянова, а также бюсты В.И. Ленина и И.В. Сталина. Скульптуры собирают буквально по всему городу: с территории ВГОКа, а также из детских оздоровительных лагерей.

Также ведутся переговоры по поводу доставки скульптур из других городов Среднего Урала. К примеру, в Нижний Тагил могут привести бюст Юрия Алексеевича Гагарина.

Определенная часть тагильской интеллигенции думает, что массовая советская скульптура не сможет украсить собой какой-нибудь из центральных городских скверов, – отметила заместитель директора музея изобразительных искусств Елена Ильина, – Но сотрудники нашего музея считают, что в этих скульптурах заключена межпоколенческая связь. Создание такого памятного места станет для нас инструментом гражданского, исторического и эстетического воспитания юных горожан, куда любая бабушка сможет привести своих внуков и рассказать им о своей истории, истории нашего города, истории нашей страны.

Работа была инициирована представителями тагильской общественности. Реставрацию ведёт Владимир Бекетов, а архитектор Татьяна Грядова занимается привязкой скульптур к возможному месту установки.

То, где расположится тематический сквер, пока не ясно. Однако в скором времени по этому поводу состоится совещание градостроительного и художественного советов, рассказали в мэрии города.