Скульптор из Нижнего Тагила выступила на фестивале песчаных скульптур в Финляндии
Сегодня, 18:09Свободное времяФото: Типичный тагильчанин/ vk.com/tagil
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Мария Ваваева представила свои произведения из песка на международном фестивале, проходящем в Финляндии, сообщает паблик «Типичный тагильчанин».
Сюжеты: Нижний Тагил
Помимо команды из Нижнего Тагила на фестивале представили свои работы скульпторы из Латвии, Болгарии, Венгрии, Польши и других европейских стран. В качестве композиции Мария вместе со своим напарником Александром создали песчаный замок высотой выше человеческого роста.
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Это не первое международное мероприятие, на котором тагильские мастера представляют город, регион и страну. Ранее Мария и Александр выступили на международном фестивале скульптур из дерева «Лукоморье на Байкале 2019». Они создали изображение японского лиса-демона.
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