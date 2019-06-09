Скульптор из Нижнего Тагила выступила на фестивале песчаных скульптур в Финляндии

Помимо команды из Нижнего Тагила на фестивале представили свои работы скульпторы из Латвии, Болгарии, Венгрии, Польши и других европейских стран. В качестве композиции Мария вместе со своим напарником Александром создали песчаный замок высотой выше человеческого роста.

Это не первое международное мероприятие, на котором тагильские мастера представляют город, регион и страну. Ранее Мария и Александр выступили на международном фестивале скульптур из дерева «Лукоморье на Байкале 2019». Они создали изображение японского лиса-демона.