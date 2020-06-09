«Новые известия»: стоимость отдыха внутри России подорожает на 20-30%

Рост цен обусловлен желанием предпринимателей восполнить пробелы в прибыли из-за пандемии. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в личном интервью рассказал, что летний сезон в этом году короткий. В связи с этим, собственники могут поднять цены более чем на 20-30 процентов.

Рынок выездного туризма будет нулевым, а границы для иностранных жителей откроются не скоро. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин добавил, что из-за тяжелой экономической ситуации гражданам сейчас не до отдыха, а потому туристическая сфера восстановится не раньше, чем через полтора года.