«Новые известия»: стоимость отдыха внутри России подорожает на 20-30%
С открытия турсезона отдых в России возрастет в стоимости на 20-30 процентов, а внутренняя туриндустрия восстановится не раньше 2022 года, сообщают «Новые известия».
Рост цен обусловлен желанием предпринимателей восполнить пробелы в прибыли из-за пандемии. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в личном интервью рассказал, что летний сезон в этом году короткий. В связи с этим, собственники могут поднять цены более чем на 20-30 процентов.
Рынок выездного туризма будет нулевым, а границы для иностранных жителей откроются не скоро. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин добавил, что из-за тяжелой экономической ситуации гражданам сейчас не до отдыха, а потому туристическая сфера восстановится не раньше, чем через полтора года.
Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин объявил открытие туристического сезона в России с 1 июля. С этой даты граждане смогут покидать страну для учебы, работы, лечения или ухода за родственниками. Тем не менее в Минтрассе нет данных по возобновлению полетов. Напомним, что из-за пандемии отечественный туризм потерял порядка 1,5 триллиона рублей.