Вадим Самойлов выступит на Дне молодежи 25 июня в Нижнем Тагиле

Главной приглашенной звездой на праздновании Дня молодежи в Нижнем Тагиле 25 июня станет основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Народные избранники на заседании гордумы Нижнего Тагила 9 июня огласили сценарий того, как через 16 дней горожане и гости города встретят праздник молодежи. Свыше десятка досуговых, физкультурно-оздоровительных и культмассовых пространств оборудуют на городских набережных. Центром массовых гуляний станет концертная площадка, которую смонтируют рядом со светомузыкальным фонтаном. В ходе праздника будут подведены итоги проводимого среди инициативной, спортивной, творческой молодежи города ежегодного конкурса «Соцветие талантов». Хедлайнером торжеств является известный музыкант Вадим Самойлов, который исполнит для тагильчан шлягеры «Агаты Кристи» и недавно созданные композиции. Кроме того, споют для городской публики артисты, ставшие финалистами организованного Самойловым творческого проекта. COLABA, сообщает «Тагильский рабочий».

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