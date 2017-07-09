Епископ Нижнетагильский и Серовский поздравил новобрачных в День семьи, любви и верности

В нижнетагильском парке имени Бондина праздновали День семьи, любви и верности. Для тагильчан была приготовлена праздничная концертная программа. На организованной благотворительной ярмарке любой желающий мог приобрести изделия ручной работы – куклы, заколки, браслеты, бусы, цепочки.

Люди пришли в парк семьями. Дети катались на самокатах, велосипедах. Было много воздушных шаров, что создавало участникам мероприятия праздничное настроение. Самые маленькие рисовали мелом на асфальте. В этот день было много мороженого и сладкой ваты.

Аниматоры играли с детьми в догонялки. Качели, карусели и другие аттракционы: все было готово для развлечения маленьких тагильчан. Работал «Уголок художника». С помощью аква-грима детишки рисовали на лицах цветочки, бабочек.

Играла музыка. После концерта молодоженов поздравили семь тагильских пар, которые пришли на праздник. Их благословил епископ Серовский и Нижнетагильский Иннокентий, сказав им поздравительную речь в честь рождения новой семьи. Для семей была организованна бесплатная фотосессия.