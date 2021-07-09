Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле

Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле
Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:13Свободное времяФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Останки человека обнаружены в склепе, который накануне был найден во время земельных работ в сквере за ДК «Юбилейный». Предположительно, именно на этом месте находилось захоронение семьи известных российских промышленников Демидовых. Размер лучевой кости руки говорит о принадлежности женщине или ребенку.

На месте событий 9 июля побывали чиновники мэрии, а также музейные работники. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что на объекте проводились работы по реконструкции сквера и колесо трактора провалилось под землю. Под колесом было обнаружено захоронение, уже найдена лучевая кость руки небольшого размера — предположительно, женская или детская.

Сегодня в соответствии с законом мы уведомляем все организации, после обеда подъедут археологи, составят все необходимые акты, документы. Наш музей уже включился. Есть стандартная процедура при таких находках, пояснил Владислав Пинаев.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Основной вопрос, который задают себе тагильчане, знакомые с историей места, — является ли это захоронение местом упокоения династии Демидовых. На этом месте ранее находилась Выйско-Никольская церковь, где действительно были захоронены члены семьи Демидовых.

Сейчас надо идентифицировать, чье это захоронение. Пока сложно сказать, можно только догадываться. Столько работ уже проведено по сносу храма и строительству ДК «Юбилейный» и многие спрашивали, где же что-то осталось, наследие Демидовых в прямом смысле слова. Не исключаю вариант, что это может бы и так,говорит глава города.

Точную принадлежность останков предстоит определить специалистам после ряда процедур. На объекте 9 июля начнут работу археологи, также в процессе будут участвовать тагильские музейные работники.

Мы все знаем, что приблизительно на этом месте находился храм, в цокольной части которой находилась крипта — родовая усыпальница Демидовых. Нам надо выяснить, та ли это крипта с остатками захоронений. Очень часто в предалтарной части со стороны улицы тоже хоронили наиболее значимых жителей Нижнего Тагила. Будем поднимать документы, составлять карты, схемы, археологи тоже поработают, составят свое заключение. И все вместе мы узнаем истину, рассказывает Эльвира Меркушева, директор МКУК Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Работы на этом участке временно приостановлены. Однако в целом работы по реконструкции сквера продолжаются.

Временно работы на этом участке мы прекращаем, но сквер мы делаем — у него большая площадь. Будем ждать, что скажет экспертиза, процесс не быстрый, послушаем, что скажут специалисты,заявил Владислав Пинаев.

Напомним, в сквере за ДК «Юбилейный» ведутся работы по реконструкции территории. Помимо прочего, запланировано создание часовни в память о Демидовых.

Для музейных работников примечательно, что храм был уничтожен в 1960-х годов и мы только могли предполагать, где находились захоронения, в том числе и Демидовых. В канун 300-летия Нижнего Тагила и сооружения мемориальной часовни в память о Демидовых — они открылись. Даже если это некто другой захоронен, все очень символично, делится Эльвира Меркушева.

Сюжеты:
Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав ПинаевмузейДК ЮбилейныйнаходкаархеологиДемидовы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы