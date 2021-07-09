Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле

На месте событий 9 июля побывали чиновники мэрии, а также музейные работники. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что на объекте проводились работы по реконструкции сквера и колесо трактора провалилось под землю. Под колесом было обнаружено захоронение, уже найдена лучевая кость руки небольшого размера — предположительно, женская или детская.
Сегодня в соответствии с законом мы уведомляем все организации, после обеда подъедут археологи, составят все необходимые акты, документы. Наш музей уже включился. Есть стандартная процедура при таких находках, пояснил Владислав Пинаев.
Основной вопрос, который задают себе тагильчане, знакомые с историей места, — является ли это захоронение местом упокоения династии Демидовых. На этом месте ранее находилась Выйско-Никольская церковь, где действительно были захоронены члены семьи Демидовых.
Сейчас надо идентифицировать, чье это захоронение. Пока сложно сказать, можно только догадываться. Столько работ уже проведено по сносу храма и строительству ДК «Юбилейный» и многие спрашивали, где же что-то осталось, наследие Демидовых в прямом смысле слова. Не исключаю вариант, что это может бы и так,говорит глава города.
Точную принадлежность останков предстоит определить специалистам после ряда процедур. На объекте 9 июля начнут работу археологи, также в процессе будут участвовать тагильские музейные работники.
Мы все знаем, что приблизительно на этом месте находился храм, в цокольной части которой находилась крипта — родовая усыпальница Демидовых. Нам надо выяснить, та ли это крипта с остатками захоронений. Очень часто в предалтарной части со стороны улицы тоже хоронили наиболее значимых жителей Нижнего Тагила. Будем поднимать документы, составлять карты, схемы, археологи тоже поработают, составят свое заключение. И все вместе мы узнаем истину, рассказывает Эльвира Меркушева, директор МКУК Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
Работы на этом участке временно приостановлены. Однако в целом работы по реконструкции сквера продолжаются.
Временно работы на этом участке мы прекращаем, но сквер мы делаем — у него большая площадь. Будем ждать, что скажет экспертиза, процесс не быстрый, послушаем, что скажут специалисты,заявил Владислав Пинаев.
Напомним, в сквере за ДК «Юбилейный» ведутся работы по реконструкции территории. Помимо прочего, запланировано создание часовни в память о Демидовых.
Для музейных работников примечательно, что храм был уничтожен в 1960-х годов и мы только могли предполагать, где находились захоронения, в том числе и Демидовых. В канун 300-летия Нижнего Тагила и сооружения мемориальной часовни в память о Демидовых — они открылись. Даже если это некто другой захоронен, все очень символично, делится Эльвира Меркушева.