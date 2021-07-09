От процветания до разрушения. История Выйско-Никольской церкви в Нижнем Тагиле

От процветания до разрушения. История Выйско-Никольской церкви в Нижнем Тагиле
От процветания до разрушения. История Выйско-Никольской церкви в Нижнем Тагиле
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Выйско-Никольская церковь или по другому Церковь Святых угодников Николая, Павла и Анатолия была заложена на Выйском поле в Нижнем Тагиле в 1835 году. Она являлась одной из красивейших церквей на Урале.

Еще во второй половине 17-го века крестьяне послали челобитную тагильскому промышленнику Никите Акинфиевичу Демидову с просьбой поставить в Выйской части завода храм. Он пообещал крестьянам выполнить их прошение, но не смог. Непосредственным строительством церкви уже почти через 100 лет занялся его внук — Павел Николаевич Демидов.

В 1985 году из Санкт-Петербурга приезжает Александр Христофорович Крих, который по реестру служащих значился как заводской архитектор. Его задачей был надзор за подготовкой и ходом строительства церкви на Выйском поле. О Крихе известно, что он был сыном купца, окончил Всероссийскую академию художеств. Его дипломной работой был проект церкви, который понравился одному из меценатов академии Павлу Демидову. И он пригласил Криха воплотить проект в жизнь.

Однако через после строительства Крих умирает, и Демидов начинает искать нового архитектора. Им стал родоначальник так называемого «русско-византийского стиля» в архитектуре Константин Тон.

Константин Андреевич Тон (худ. К. П. Брюллов, 1820-е гг.)
Фото:АН «Между строк»

Он внес значительные изменения в проект храма, который также задумывался как родовая усыпальница уральских промышленников. Возведение церкви длилось 10 лет и закончилось в 1845 году. Современники отмечали, что ее облик был сильно похож на московский храм Христа Спасителя.

Церковь Святых угодников Николая, Павла и Анатолия, или Выйско-Николаевская (Выйско-Никольская)
Фото:АН «Между строк»

Листы кованой красной меди покрывали крышу храма, высокий цоколь был облицован толстыми чугунными плитами. Такими же был выложен и пол церкви. Территория была огорожена ажурной кованной решеткой, которую выполнили мастера Выйского завода. Большое внимание уделялось и качеству кладки. Крепкие стены церкви не смогли полностью разрушить в 1963 году для строительства ДК «Юбилейный». Их засыпали грунтом, а потом долго выравнивали местность.

Современники отмечали богатое убранство и красоту интерьера Выйско-Никольской церкви.

Амвон и царские врата алтаря Выйско-Никольской церкви
Фото:АН «Между строк»

О демидовской усыпальнице под собором в Нижнем Тагиле до сих пор ходят легенды. Доподлинно не известно сколько представителей династии уральских промышленников там было захоронено. По версии некоторых историков, семь человек:

  • в 1862 г. Николай Никитич Демидов (умер в 1828 г. в Италии, перевезен в Тагил в 1829-м);
  • в 1862 г. – Александра Николаевна Демидова (умерла в 1800 г.);
  • в 1862 г. – Николай Николаевич Демидов (умер в 1800 г.);
  • в 1874 г. – Никита Павлович Демидов (умер в 1874 году в Петербурге);
  • в 1875 г. – Мария Елимовна Демидова-Мещерская (умерла в 1868 г., похоронена в Париже);
  • в 18?? г. – Павел Николаевич Демидов (умер в 1840 г. в Майнце, похоронен в Петербурге);
  • в 1885 г. – Павел Павлович Демидов (умер в 1885 г. в Италии).

Останки тагильского промышленника Николая Никитича Демидова, умершего во Флоренции 22 апреля 1828 года, были первыми помещены в фамильный склеп. По его завещанию, в 1829 году прах промышленника перевезли из Италии в Нижний Тагил и захоронили в ограде Входо-Иерусалимского собора. В 1862 Демидова перезахоронили в Выйско-Никольской церкви.

Усыпальница Демидовых в Выйско-Никольской церкви
Фото:АН «Между строк»

В 1874 году в усыпальницу поместили останки Никиты Павловича Демидова — сына Павла Павловича и Елены Трубецкой, который умер в возрасте двух лет. Через год, по желанию Павла Павловича — останки его первой жены Марии Мещерской, которую похоронили в 1868 году на кладбище Пер-Лашез в Париже. Десять лет спустя сюда были превезены и два Павла — Павел Николаевич Демидов и его сын Павел Павлович. Однако это лишь версия, а история с перезахоронениями на самом деле весьма запутана.

С точностью можно говорить только о трех захоронениях в усыпальнице — Николай Никитич Демидов, Никита Павлович Демидов и его отец Павел Павлович. Первые два перезахоронения подтверждены документально, а похороны Павла Павловича засняты на фото.

Похороны П. П. Демидова в Нижнетагильском заводе (фото 1885 г.)
Фото:АН «Между строк»

История Выйско-Никольской церкви закончилась в советский период. С приходом к власти большивиков храм продолжал работать до 1930 года вплоть до ареста его последнего настоятеля отца Сергия (Сергей Александрович Увицкий). Церковь пытались переделать под школу, затем под клуб, детский дом и даже кинотеатр. Однако содержать такое большое здание оказалось весьма накладно — в осенне-зимний период расходы на дрова и уголь выливались во внушительную сумму.

Последний настоятель Выйско-Никольской церкви протоиерей отец Сергий (Сергей Александрович Увицкий)
Фото:АН «Между строк»

Какое-то время в церкви размещался склад, но позже там произошел пожар, в результате которого купол храма обрушился. В 1963-м году горисполком постановил остатки храма взорвать, а его место отдать под строительство Дворца культуры «Юбилейный».

Остатки Выйско-Никольской церкви накануне сноса
Фото:АН «Между строк»

Напомним, 8 июля на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви при реконструкции площади возле ДК «Юбилейный» были найдены склеп и человеческие останки.

Сюжеты:
Склеп Демидовых Нижний Тагил
ДемидовыНижний ТагилВыйско-Никольская церковь
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