От процветания до разрушения. История Выйско-Никольской церкви в Нижнем Тагиле

Еще во второй половине 17-го века крестьяне послали челобитную тагильскому промышленнику Никите Акинфиевичу Демидову с просьбой поставить в Выйской части завода храм. Он пообещал крестьянам выполнить их прошение, но не смог. Непосредственным строительством церкви уже почти через 100 лет занялся его внук — Павел Николаевич Демидов.
В 1985 году из Санкт-Петербурга приезжает Александр Христофорович Крих, который по реестру служащих значился как заводской архитектор. Его задачей был надзор за подготовкой и ходом строительства церкви на Выйском поле. О Крихе известно, что он был сыном купца, окончил Всероссийскую академию художеств. Его дипломной работой был проект церкви, который понравился одному из меценатов академии Павлу Демидову. И он пригласил Криха воплотить проект в жизнь.
Однако через после строительства Крих умирает, и Демидов начинает искать нового архитектора. Им стал родоначальник так называемого «русско-византийского стиля» в архитектуре Константин Тон.
Он внес значительные изменения в проект храма, который также задумывался как родовая усыпальница уральских промышленников. Возведение церкви длилось 10 лет и закончилось в 1845 году. Современники отмечали, что ее облик был сильно похож на московский храм Христа Спасителя.
Листы кованой красной меди покрывали крышу храма, высокий цоколь был облицован толстыми чугунными плитами. Такими же был выложен и пол церкви. Территория была огорожена ажурной кованной решеткой, которую выполнили мастера Выйского завода. Большое внимание уделялось и качеству кладки. Крепкие стены церкви не смогли полностью разрушить в 1963 году для строительства ДК «Юбилейный». Их засыпали грунтом, а потом долго выравнивали местность.
Современники отмечали богатое убранство и красоту интерьера Выйско-Никольской церкви.
О демидовской усыпальнице под собором в Нижнем Тагиле до сих пор ходят легенды. Доподлинно не известно сколько представителей династии уральских промышленников там было захоронено. По версии некоторых историков, семь человек:
Останки тагильского промышленника Николая Никитича Демидова, умершего во Флоренции 22 апреля 1828 года, были первыми помещены в фамильный склеп. По его завещанию, в 1829 году прах промышленника перевезли из Италии в Нижний Тагил и захоронили в ограде Входо-Иерусалимского собора. В 1862 Демидова перезахоронили в Выйско-Никольской церкви.
В 1874 году в усыпальницу поместили останки Никиты Павловича Демидова — сына Павла Павловича и Елены Трубецкой, который умер в возрасте двух лет. Через год, по желанию Павла Павловича — останки его первой жены Марии Мещерской, которую похоронили в 1868 году на кладбище Пер-Лашез в Париже. Десять лет спустя сюда были превезены и два Павла — Павел Николаевич Демидов и его сын Павел Павлович. Однако это лишь версия, а история с перезахоронениями на самом деле весьма запутана.
С точностью можно говорить только о трех захоронениях в усыпальнице — Николай Никитич Демидов, Никита Павлович Демидов и его отец Павел Павлович. Первые два перезахоронения подтверждены документально, а похороны Павла Павловича засняты на фото.
История Выйско-Никольской церкви закончилась в советский период. С приходом к власти большивиков храм продолжал работать до 1930 года вплоть до ареста его последнего настоятеля отца Сергия (Сергей Александрович Увицкий). Церковь пытались переделать под школу, затем под клуб, детский дом и даже кинотеатр. Однако содержать такое большое здание оказалось весьма накладно — в осенне-зимний период расходы на дрова и уголь выливались во внушительную сумму.
Какое-то время в церкви размещался склад, но позже там произошел пожар, в результате которого купол храма обрушился. В 1963-м году горисполком постановил остатки храма взорвать, а его место отдать под строительство Дворца культуры «Юбилейный».
Напомним, 8 июля на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви при реконструкции площади возле ДК «Юбилейный» были найдены склеп и человеческие останки.