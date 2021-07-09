От процветания до разрушения. История Выйско-Никольской церкви в Нижнем Тагиле

В 1874 году в усыпальницу поместили останки Никиты Павловича Демидова — сына Павла Павловича и Елены Трубецкой, который умер в возрасте двух лет. Через год, по желанию Павла Павловича — останки его первой жены Марии Мещерской, которую похоронили в 1868 году на кладбище Пер-Лашез в Париже. Десять лет спустя сюда были превезены и два Павла — Павел Николаевич Демидов и его сын Павел Павлович. Однако это лишь версия, а история с перезахоронениями на самом деле весьма запутана.