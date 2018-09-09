Нужны поэты и художники: сборник поэзии готовится к выходу в Нижнем Тагиле

Поэтический сборник «Чтец с горы» ищет талантливых жителей Нижнего Тагила для участия в публикации второго номера. В новом выпуске журнала было принято решение объединить поэтов и художников.

Сборник со стихами молодых тагильчан - явление уникальное. В городе нет подобных проектов, и чаще всего поэты пишут в стол, или пытаются как-то сами реализоваться, но в других городах. Задача «Чтеца» найти талантливых ребят, помочь им в творческом развитии и, конечно, доказать, что Тагил - это культурный и поэтичный город,рассказала организатор проекта Камила Мориак.