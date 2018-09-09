Нужны поэты и художники: сборник поэзии готовится к выходу в Нижнем Тагиле
Второй поэтический сборник «Чтец с горы» готовится к публикации. Жители Нижнего Тагила, которые пишут стихотворения или рисуют иллюстрации, могут опубликовать свои произведения совершенно бесплатно и получить 2 экземпляра журнала на руки.
Поэтический сборник «Чтец с горы» ищет талантливых жителей Нижнего Тагила для участия в публикации второго номера. В новом выпуске журнала было принято решение объединить поэтов и художников.
Сборник со стихами молодых тагильчан - явление уникальное. В городе нет подобных проектов, и чаще всего поэты пишут в стол, или пытаются как-то сами реализоваться, но в других городах. Задача «Чтеца» найти талантливых ребят, помочь им в творческом развитии и, конечно, доказать, что Тагил - это культурный и поэтичный город,рассказала организатор проекта Камила Мориак.
Участие является бесплатным, срок приёма работ – до 1 октября. Во второй сборник войдёт 30 работ, которые отберёт специальная комиссия из числа присланных заявок. Каждый автор может отправить до 20-ти поэтических произведений на электронную почту kamila_nt@mail.ru. В случае попадания в журнал участники получат по 2 экземпляра на руки, часть тиража будет передана в библиотеки и музеи Нижнего Тагила.