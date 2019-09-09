Мэрия Екатеринбурга начала готовиться к Новому году
Сегодня, 12:50Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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В администрации Екатеринбурга рассказали о начале подготовки к Новому году, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр столицы Урала Александр Высокинский дал старт конкурсу на лучшее оформление. Так, бизнесменам рекомендуют начать готовиться заранее, вновь поддержать традиции и украсить фасады и витрины торговых точек новогодними сюжетами.
Администрация Кировского района Екатеринбурга уже разместила контракт по поиску подрядчика на строительство ледового городка, начальная стоимость работ — миллион рублей.
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