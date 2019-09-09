Новый сезон в тагильском Молодёжном театре откроют гастроли #театра_чё из Москвы
Сегодня, 18:22Свободное времяФото: паблик #театр_чё во «ВКонтакте»
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25 октября в Нижнем Тагиле после ремонта вновь откроется Молодёжный театр. Новый сезон начнётся с гастролей московского #театра_чё, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
#Театра_чё был создан молодыми актёрами, которые позиционируют себя как «люди, которые росли в лихие 90-х, время перемен». В свободное от съёмок в кино и работы в театре время ребята создают постановки на интересные им темы.
В Нижний Тагил молодые артисты привезут два спектакля — комедию «Мама на Востоке» и философскую притчу «Кадыр». Первый спектакль об истории парней, которые уехали в Москву от своих мам. Они скучают по семье и вспоминают детство.
«Кадыр» – моноспектакль по пьесе Анастасии Мордвиновой, куда входят и её песни. Это постановка о любви, поиске, творчестве, страхах, где тревожность сменяют лирические тона.
«Маму на востоке» в Молодёжном театре можно будет посмотреть 25 и 26 октября, «Кадыр» — 27 октября.
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