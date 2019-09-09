Новый сезон в тагильском Молодёжном театре откроют гастроли #театра_чё из Москвы

#Театра_чё был создан молодыми актёрами, которые позиционируют себя как «люди, которые росли в лихие 90-х, время перемен». В свободное от съёмок в кино и работы в театре время ребята создают постановки на интересные им темы.

В Нижний Тагил молодые артисты привезут два спектакля — комедию «Мама на Востоке» и философскую притчу «Кадыр». Первый спектакль об истории парней, которые уехали в Москву от своих мам. Они скучают по семье и вспоминают детство.

«Кадыр» – моноспектакль по пьесе Анастасии Мордвиновой, куда входят и её песни. Это постановка о любви, поиске, творчестве, страхах, где тревожность сменяют лирические тона.