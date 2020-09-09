Астрологи рекомендуют некоторым знакам умерить свои амбиции 10 сентября

Близнецы

Благоприятный день. Будет много радостных моментов. За что бы вы не взялись, получится с лёгкостью довести это дело до конца. Возможны приятные неожиданности и хорошие новости. В отношениях с близкими могут быть конфликты, но ваша дипломатичность сведет их на нет. День подойдет для занятий спортом, можно посетить фитнес-клуб. Не откладывайте с этим, ваше сердце на таком пике активности нуждается в полезной профилактике. Со второй половинкой можно заняться планированием совместного отдыха. Он укрепит ваши отношения.