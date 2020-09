Астрологи рекомендуют некоторым знакам умерить свои амбиции 10 сентября

Некоторым знакам стоит умерить свои амбиции 10 сентября, а кому-то наоборот следует быть настойчивее.

Овен В этот день лучше сдерживать свои амбиции, а также не выдвигать инициатив. Хоть вам и кажется, что вы готовы горы свернуть, но это самообман. Не спешите с выводами. Стоит уделить внимание здоровью своих зубов, лучше посетить стоматолога. Вы испытываете сложности с общением, а потому вечером не следует участвовать в массовых мероприятиях. Благоприятно обстоят дела на личном фронте, почувствуется тонкая связь с вашей половинкой. Телец В начале дня вы будете рассеянным. Можете «проворонить» что-то важное и допустить оплошности. В течение дня, позитивные тенденции усилятся, и вам откроются новые возможности, не следует их упускать. День хорош, чтобы проявить себя на работе. Не исключено повышение в должности или получение премии, если будете достаточно активны. Астрологи советуют избегать острых предметов, вероятность травм от порезов очень высока. На любовном фронте старые ошибки могут привести к ссорам, проявите свое чувство достоинства. Близнецы Благоприятный день. Будет много радостных моментов. За что бы вы не взялись, получится с лёгкостью довести это дело до конца. Возможны приятные неожиданности и хорошие новости. В отношениях с близкими могут быть конфликты, но ваша дипломатичность сведет их на нет. День подойдет для занятий спортом, можно посетить фитнес-клуб. Не откладывайте с этим, ваше сердце на таком пике активности нуждается в полезной профилактике. Со второй половинкой можно заняться планированием совместного отдыха. Он укрепит ваши отношения. Рак Завтра вам не придётся прикладывать особых усилий для достижения своей цели. Вы только подумаете, а все уже сложится так, что останется только плыть по течению. Нужно только вовремя направлять ход событий в нужное русло. В этот день можно сосредоточиться на деловых переговорах, заключении новых сделок. Избегайте кардинальных изменений в своем внешнем облике. На личном фронте могут возникнуть ссоры из-за мелочей, сегодня лучше не обострять конфликт и отшутиться. Лев Первая половина дня будет проходить так, как вы этого захотите. Вы будете в центре внимания, ответы на любые вопросы будут приходить к вам в голову с легкостью. Ваша непринужденность в решении задач заставит многих обратиться к вам за советом. К вечеру позитивное влияние звезд немного снизится. Рекомендуется поменьше работать во второй половине дня, лучше отдохнуть. В рабочих вопросах будьте внимательнее с деньгами, велика вероятность ошибочных подсчетов с вашей стороны. Пора садиться на диету, если давно планировали, но физических нагрузок лучше избежать. Дева День предстоит волнительный, особенно с утра. Нежелательные встречи с неприятными для вас людьми, которых не избежать, только усугубят ситуацию и повлияют на общее настроение. К вечеру тенденции изменятся на более благоприятные. Решение важных вопросов следует спланировать именно на этот промежуток времени. Появятся новые креативные идеи. Занятия спортом не помешают, а ещё можно совместить их с жесткой диетой. В отношениях не стоит ставить эксперименты и делать необычные сюрпризы, действуйте согласно своим привычкам. Весы Нейтральный во всех отношениях день. Заранее настройте себя на решение рабочих задач и вопросов. В деловых вопросах будьте предельно внимательны, вас могут попытаться спровоцировать или втянуть в незаконные схемы. Возможны финансовые поступления в виде денежной премии или подарка. Не забывайте про здоровье, если планировали какие-либо операции или медицинские вмешательства, то лучше провести их завтра. В таком случае получится избежать долгой реабилитации. На любовном фронте возможна встреча с человеком, вызывавший бурные эмоции в прошлом, которая может сыграть как позитивную, так и негативную роль в ваших текущих отношениях. Скорпион Предстоит много успеть, поэтому с утра готовьтесь к напряженному дню. Не сразу, но получится решить сложные задачи, благодаря вашей настойчивости. Возможно, удастся провести важную сделку, с приятным финансовым результатом. В этот день можете запланировать покупки, ваша благоразумность поможет избежать ненужных трат. Со своей половинкой постарайтесь избежать вспышек ревности, возникновение которых очень вероятно. Иначе отношения с партнером станут более напряженные. Козерог Опасайтесь своей вспыльчивости и поспешных решений. Если последуете совету получится много добиться в этот день. Обдумывайте свои идеи, прежде чем начать воплощать их в жизнь. Хладнокровность поможет уберечься от многих неприятных последствий. Рекомендуется разгрузить организм от стресса, запишитесь на массаж или в косметический салон. Релаксация поможет зарядиться энергией, но это касается только физической активности, эмоциональную стоит поберечь на будущее. Водолей Сумбурный и богатый на события день. Ситуация будет развиваться как в положительном, так и отрицательном ключе. Стоит взять себя в руки и сконцентрироваться. Лишние эмоции только помешают в решении вопросов. Не помешают физические нагрузки, рекомендуется заняться бегом. Со своей половинкой лучше не пытаться решить какие-то конфликты или разбирать сложные вопросы. Позвольте ситуации идти своим путём, тогда она решится естественным образом. Рыбы День сложится хорошо, но потребует некоторых усилий. Будьте решительны и настойчивы, чтобы добиться желаемых результатов. Многочисленные дела будут непростыми, но увлекательным. Не исключено появление новых приятных знакомств. Дел будет много, но астрологи прогнозируют благосклонность звезд. Получится справиться с любыми нестандартными ситуациями. В отношениях возможны события, благодаря которым вы сможете извлечь ценный опыт. Получится обратить внимания на те качества вашего партнера, которые ранее ускользали от вас.

