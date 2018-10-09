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Руководитель студии танца тагильского ГДДЮТ участвует в педагогическом конкурсе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 10 09 120651 www.youtube.com

Руководитель студии танца тагильского ГДДЮТ участвует в педагогическом конкурсе

Сегодня, 21:00Свободное время
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