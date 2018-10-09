Руководитель студии танца тагильского ГДДЮТ участвует в педагогическом конкурсе

На ее занятиях дети не просто разучивают хореографию, но и придумывают свои танцевальные этюды.

Для первого этапа конкурса Марии необходимо подготовить видеозаписи занятий, конспекты уроков, портфолио и эссе. Второй этап будет проходить в Екатеринбурге. Там Мария должна будет представить жюри плоды своего творчества, раскрыть мастерство педагога, сообщает ТК «Тагил-ТВ».